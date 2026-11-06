FGC operará con un servicio mínimo del 25% en horas punta durante la huelga

Archivo - Ferrocarrils de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) operará con un servicio mínimo del 25% durante las horas punta de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, en base a la orden publicada por el Govern.

Las líneas Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia y Lleida-La Pobla funcionarán con este servicio mínimo de 6.30 a 9.30 y de 16.30 a 21; para el resto del día no se decretan servicios mínimos y el servicio "dependerá del seguimiento de la huelga", informa FGC este viernes en un comunicado.

Respecto a los trenes turísticos de FGC, que incluyen el tren cremallera y el funicular de Montserrat y el tren cremallera de Núria, también se podrán producir afectaciones en base al seguimiento de la huelga.