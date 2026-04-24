FGC registra su "récord histórico" de viajeros en día laborable con 470.000 durante Sant Jordi

Una estación de FGC - FGC

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) registró este jueves, día de Sant Jordi, su "récord histórico" de viajeros en un día laborable, con 470.000 pasajeros, un 4,3% más que un año atrás, informa en un comunicado este viernes.

La línea Barcelona-Vallès alcanzó los 349.649 viajes, un 3,4% interanual más, mientras que la línea Llobregat-Anoia sumó 120.306 pasajeros, un 8,7% más.

Comparado con el jueves anterior, la demanda fue un 17,8% superior en el total, con un aumento del 18,9% en la línea Barcelona-Vallès y del 14,8% en la Llobregat-Anoia.

La empresa ha señalado que durante la jornada reforzó el servicio con circulaciones adicionales, así como la atención al cliente con más personal en las estaciones, señalización, megafonía específica y redes sociales.

El presidente de FCG, Carles Ruiz, ha explicado que estos datos demuestran que "la calidad y puntualidad" de sus servicios hacen que sea una opción fiable.