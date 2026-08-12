Finaliza la prealerta Ferrocat por aglomeraciones en las estaciones de Sants y Sant Vicenç de Calders

Archivo - Protecció Civil anuncia el fin de la prealerta del plan Ferrocat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este miércoles a las 20:10 de la tarde la prealerta del plan Ferrocat por "fuertes aglomeraciones" en las estaciones de Sants (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

Según informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Renfe ha informado de que la situación de aglomeración está "normalizada".

Las aglomeraciones en ambas estaciones se ha producido después de una incidencia en los sistemas de señalización en la línea R2 sur de Rodalies ya solucionada que ha provocado retrasos de unos 30 minutos.