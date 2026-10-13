La Fira Mediterrània de Manresa (Barcelona) defiende la cultura popular como espacio participativo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 29 edición de la Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrará de este jueves al domingo y cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona, reivindicará la cultura popular como un espacio de participación y creación contemporánea.

En un comunicado este martes, la corporación provincial ha afirmado que el certamen "volverá a situar Manresa como un punto de referencia de las artes de raíz", con 85 propuestas que conectan la cultura popular y tradicional con la creación contemporánea.

Ha explicado que el 60% de las propuestas serán estrenos y un 27% cuentan con el apoyo del 'Obrador d'arrel', el programa de impulso a la creación de la feria.