FiraTàrrega cierra su 46ª edición con una actividad profesional de "récord" y 1.300 programadores

Imagen de un espectáculo de FiraTàrrega - FIRATÀRREGA

LLEIDA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 46ª edición de la feria de teatro y artes escénicas FiraTàrrega, celebrada del 10 al 13 de septiembre, ha concluido este domingo con una actividad profesional de "récord", con 1.300 programadores acreditados de 700 entidades venidos de 28 países, y un 78,8% de ocupación en los espectáculos de pago con datos hasta las 12.00 del domingo.

La organización ha hecho un llamamiento a dotar el certamen de "más estructura" y ha pedido un replanteamiento económico que permita dar respuesta a nuevos retos, ha informado en un comunicado.

"Hace falta hacer una apuesta clara para encontrar otras vías de financiación y hacer el replanteamiento para cubrir las necesidades reales y afrontar los retos que tenemos enfrente, como la sostenibilidad, la accesibilidad, la adaptación climática", ha afirmado la directora ejecutiva de FiraTàrrega, Abigail Ballester.

OBJETIVO DE 2 MILLONES DE PRESUPUESTO

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Tàrrega (Lleida), Miquel Nadal, ha apuntado que la feria se ha marcado el objetivo de alcanzar los 2 millones de euros de presupuesto para "poder recuperar el poder adquisitivo que ha perdido en los últimos años a causa de la inflación".

La edición de 2026 se ha cerrado con una dotación de 1.267.000 euros, con un 83,26% de aportaciones públicas, incluyendo una aportación extraordinaria de 30.000 del consistorio de Tàrrega para "democratizar el acceso a los espectáculos".

Esta aportación ha permitido que "más de 7.000 entradas" hasta ahora de pago pasaran a ser gratuitas o rebajaran su precio hasta alcanzar un total de 60% de espectáculos gratuitos en el certamen.

57 ESPECTÁCULOS

La directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, ha valorado positivamente la respuesta del público a la oferta de las compañías emergentes: "Tenemos el relevo generacional garantizado en el sector con muy buenas propuestas y arriesgadas, que han llegado al público".

La 46ª edición ha exhibido 57 espectáculos, de los que 20 han sido de estreno absoluta (35%) y 4 de estreno en España (7%), con un 55% de compañías de procedencia catalana --con 8 compañías leridanas--, un 25% del resto de España y un 20% internacionales.

Entre las formaciones y artistas participantes figuran Kamchàtka, con el espectáculo sobre la migración 'Incontinuo'; la compañía Maduixa, que reflexiona sobre las relaciones de poder mediante la danza con 'Dominare'; o la compañía Toti Toronell, que propone en 'No tireu ànecs al riu' un formato itinerante de 'clown' basado en el humor.