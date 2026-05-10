La fiscal Sílvia Armero avisa del aumento de causas por delitos contra vulnerables y pide más medios

Archivo - La Fiscal Delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal en la Fiscalía Provincial de Barcelona, Silvia Armero - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La sección especializada de protección y tutela de las víctimas en el proceso penal de la Fiscalía Provincial de Barcelona incoó durante el primer trimestre de este año 95 diligencias de investigación, "muchas más que el año pasado", en el que se practicaron 155 a lo largo de todo 2025.

Así lo ha explicado la Fiscal delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Sílvia Armero, durante una entrevista con Europa Press, en la que ha solicitado más recursos.

Del total de las 95 diligencias de investigación, 59 son por agresiones sexuales a menores, 22 por maltrato familiar, ya sea a menores, personas con discapacidad o, "sobre todo, maltrato a personas mayores", y 12 por delitos patrimoniales, de estafa o apropiación indebida, todas ellas a víctimas de edad avanzada.

Además, en el mismo periodo de 2026 se incoaron 59 diligencias preprocesales: casos judicializados en los que considera necesario hacer un seguimiento porque la víctima, por sus características, es especialmente vulnerable.

Estas diligencias, a diferencia de las de investigación, no están sometidas a plazo y las actuaciones van encaminadas no a la investigación de un delito, sino a la protección de las víctimas.

En la actualidad, en la sección que encabeza Armero hay cuatro fiscales, aunque ella es la única con dedicación exclusiva: "Por el volumen actual de trabajo que tenemos harían falta más fiscales o sencillamente liberar a los fiscales que estamos, para que se dedicasen en exclusivas al servicio. Eso sería básico".

LA PRIMERA EN ESPAÑA

La de Barcelona fue la primera sección de atención a la víctima en España, creada en 1995, y nació con el objetivo principal de acompañar a víctimas de agresión sexual y machista a juicio, un servicio que se mantiene hasta hoy, aunque se ha hecho extensible a otros delitos, como puede ser un homicidio intentado o unas lesiones graves.

También, en aquellos casos en los que, por las características de la víctima, se considere que es vulnerable, como pueden ser personas mayores o con discapacidad.

"Obviamente el acusado tiene todos los derechos y los debe tener, pero a la víctima no se le tiene que hacer el camino especialmente difícil, no hay que confrontarla", sostiene Armero, que se muestra optimista con el avance de los últimos años en lo referido a su protección y acompañamiento.

En este sentido recuerda que, cuando ella comenzó a trabajar, las víctimas esperaban a declarar sentadas al lado de su agresor y había tribunales que rechazaban el uso de una mampara para evitar la confrontación visual con el acusado: "Hacíamos una barrera humana. Cogíamos a los Mossos más altos que teníamos y los poníamos para que la víctima no viera el agresor".

De esa situación se ha pasado a que las víctimas vayan acompañadas, desde su llegada a los tribunales, por agentes del Grupo de Acompañamiento a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, y que con carácter previo al juicio puedan ver al fiscal para familiarizarse con los togados.

Aunque no se le da ninguna directriz, la fiscal considera que se trata de un paso muy relevante, porque permite que la víctima conozca el rostro de, al menos, una de las personas que estará presente durante su declaración.

Durante el juicio, las mossas no sólo las acompañan, sino que se sientan al lado de ellas durante su declaración: "Eso a la víctima le da tranquilidad y por lo tanto da pie a un testimonio emitido con más libertad. Un testimonio con miedo es un testimonio peor".

Si bien la fiscal subraya que el trabajo que realiza este Grupo de Mossos es maravilloso, reclama "unas dependencias más adecuadas" para acompañar a las víctimas, donde incluso hubiese personal administrativo que pudiese atenderlas mientras esperan, además de las agentes.

Además del acompañamiento a la víctima, esta sección también se encarga de interactuar con las instituciones u organismos que están en contacto con las víctimas y establecer canales fluidos de comunicación para ofrecer una respuesta unidos, "entendiendo que no hay que revictimizar".

En este sentido, la fiscal explica que están en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, con los Centros de Atención Primaria, con Barnahus y con los fiscales de protección de menores o de apoyo a personas con discapacidad y mayores, que les remiten casos que abordan desde una perspectiva esencialmente penal.

REVICTIMIZACIÓN

La fiscal celebra que los tribunales acepten cada vez más la prueba preconstituída, no sólo en aquellos casos en los que la víctima tiene menos de 14 años, como obliga la ley, sino también cuando superen esta edad pero continúen siendo menores, cuando la víctima tenga una edad avanzada o cuando no esté en condiciones de declarar para evitar la revictimización.

Sin embargo, para garantizarlo reclama que los medios técnicos funcionen "perfectamente", pues recuerda que la prueba preconstituida tiene muchísima importancia porque se trata de una parte del juicio que se hace por adelantado.

"Necesitamos más inversión en los medios", reivindica la fiscal, que asegura que esto, además, permitiría que durante la celebración de los juicios los policías citados a declarar como testigos o peritos no tuviesen que dejar las calles y pasarse toda la mañana en los juzgados, como ocurre con los forenses.

Para ello, Armero pide que los medios sean absolutamente inmejorables, y que si una víctima declara desde una sala anexa para evitar la revictimización, que el sonido y la imagen sean impecables: "En un hospital te parecería absolutamente inverosímil que te estuvieran operando con un bisturí de hace 40 años, con un material que a lo mejor se oxida", compara.

Además, afirma que si no fuera por el esfuerzo de los funcionarios, "esto sí que no funcionaría para nada, porque medios tenemos pocos".