El fiscal ve la defensa de Solé una "estrategia general" de alcaldes ante juicios por el 1-O

Su abogado lamenta que según la tesis de Fiscalía "cualquier adhesión o participación en el referéndum es ilegal"

BARCELONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha reprochado este lunes en el juicio al conseller de Acción Exterior de la Generalitat y exalcalde de Agramunt (Lleida), Bernat Solé, que su defensa "forma parte de una estrategia general acordada por muchos alcaldes: No firmar nada, no aparecer allí, para que no te pillen".

Lo ha expresado el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio al exponer su informe final en el juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en el que ha confirmado su petición de condenar a Solé a un año y medio de inhabilitación y a 24.000 euros de multa.

Ha sostenido que por esta supuesta estrategia la Fiscalía ha tenido que archivar diligencias al no hallar pruebas de la presunta implicación de otros alcaldes en el 1-O, si bien considera que "en este caso existe una clara prueba, y además documentada, que son los reportajes publicados en la revista Sió", en referencia a una publicación municipal que relató la participación de Solé en un debate sobre la autodeterminación y la supuesta implicación del entonces alcalde en la organización del 1-O.

El fiscal considera que la participación de Solé en "un acto electoral en apoyo y promoción del referéndum supone incumplir claramente la prohibición del TC tanto de cesión de locales como de actos destinados a la preparación y celebración del referéndum".

Por su parte, la defensa de Solé ha reprochado que, a su parecer, la tesis del fiscal implica que "cualquier adhesión o participación en el referéndum es ilegal por el hecho de que el referéndum era ilegal, aunque en aquel momento no era ilegal sino que había sido suspendido", en referencia a que parte de los hechos de los que se acusa al conseller ocurrieron días antes del 1-O.

Solé ha recalcado que él solo recibió notificación personal de la prohibición del decreto del Govern con medidas complementarias para celebrar el 1-O, no de la Ley del referéndum ni de su convocatoria, y su defensor ha sostenido que "no se le prohibió adherirse a una determinada posición política".

SENTENCIAS A BASSA Y TRAPERO

El abogado se ha referido a la condena a la exconsellera Dolors Bassa en el juicio en el Tribunal Supremo (TS), de la que ha destacado que se la considera responsable de "liberar a los directores de los centros" de cualquier responsabilidad al usar los colegios para las votaciones.

"No de liberar a los alcaldes, porque a quien se podía atribuir era a los directores", ha manifestado el letrado, que ha sostenido que el Ayuntamiento no tenía que ceder ningún permiso de uso, porque la gestión de la escuela donde se votó corresponde a la Generalitat.

También se ha referido a la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por su actuación al frente del cuerpo durante la jornada, y en relación con Solé, su abogado ha manifestado: "Su actuación fue destinada precisamente a esta prudencia y a evitar cualquier altercado público. Consideren que su conducta fue la más adecuada en aquellas condiciones", ha pedido al tribunal.