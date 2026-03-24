Fiscalía y Govern refuerzan la protección de los consumidores con un nuevo protocolo colaborativo

Archivo - Una persona usa un ordenador para comprar 'online'. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado la firma de un protocolo de colaboración entre la Agència Catalana del Consum, el Departamento de Empresa y Trabajo y la Fiscalía Provincial de Barcelona para incrementar las medidas de protección de los derechos de los consumidores.

Este nuevo protocolo establece un sistema de colaboración "regular y estable" que permitirá el intercambio de información sobre las denuncias, reclamaciones, demandas y otras actuaciones en este ámbito cuando se observen conductas que puedan dañar el interés general, explica el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu este martes.

Se prestará especial atención a aquellas prácticas comerciales que puedan atentar contra la seguridad, salud o intereses económicos de los consumidores, así como limiten el derecho a la información, o afecten a colectivos especialmente protegidos, como infantes, adolescentes o personas de tercera edad.

También todas las prácticas relativas a la prestación de servicios de carácter básico y necesario para la vida cotidiana, como son los suministros, el transporte, comunicaciones o servicios asistenciales, sanitarios o financieros de seguros.

Este nuevo marco prevé también el diseño de planos de formaciones específicas, dirigidas a "promover la formación jurídica" del personal técnico de consumo vinculado con las administraciones públicas, la Fiscalía o las asociaciones de consumidores.