Fiscalía investiga a Albiol por el mensaje en redes en el que llamaba "escoria humana" a un detenido

Archivo - El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una imagen de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona investiga al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, por el mensaje que publicó en junio en sus redes sociales junto a la imagen de un detenido al que, identificándolo por su nacionalidad, calificó de "escoria humana" y dijo que lo devolvería a nado a su país de origen.

Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación para determinar si el mensaje compartido en la red social 'X' es constitutivo de un delito de odio.

Lo ha hecho después de la denuncia presentada por Irídia, en la que la entidad en defensa de los derechos humanos sostiene que este hecho podría ser constitutivo de un delito de odio, pues se trata de una autoridad pública que, haciendo difusión en una cuenta con repercusión mediática, vincula la nacionalidad de un detenido con la comisión de delitos, "con plena conciencia de los sentimientos de rechazo y animadversión que esto podría generar y que, de hecho, generó".

Fuentes municipales, por su parte, han explicado a Europa Press que el gobierno municipal mantiene las palabras que el alcalde utilizó para calificar la actuación y han reiterado que "se debe ser un canalla para robar a una mujer de 80 años".

LA DENUNCIA

La denuncia, consultada por Europa Press, recoge el mensaje publicado el 17 de junio en su cuenta, en la que tiene más de 178.000 seguidores.

La entidad subraya que hasta las 16.20 horas del 18 de junio la publicación había acumulado 67.000 'me gusta' y más de 5.800 comentarios, en los que los usuarios sugerían llevar al detenido al monte y tirarlo en una zanja, devolverlo a su país a nado con las piernas partidas o atarle una cuerda al pie y lanzarlo al mar, además de referirse a él con insultos racistas.

Asimismo, señala que, tal como el alcalde explica en la publicación, fue un agente de la Guàrdia Urbana de Badalona el que detuvo a esta persona, presuntamente responsable de un delito, y que este mismo policía u otra persona la habría fotografiado mientras se encontraba esposada en la parte trasera de un vehículo, presumiblemente un coche patrulla, y se la habría enviado a Albiol.

Por todo ello, solicitaban a la fiscal delegada contra los delitos de odio y discriminación que acordase diligencias de investigación para esclarecer si estos hechos podrían ser constitutivos de un delito y para identificar a los eventuales responsables, ya sean por autoría, complicidad o cooperación necesaria.