Fiscalía pide 6 internamientos y 46 libertades vigiladas para los menores detenidos en Barcelona

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha solicitado 6 internamientos en régimen cerrado y 46 libertades vigiladas para los menores detenidos en el marco de los disturbios ocurridos el pasado sábado en el centro de Barcelona, según han informado fuentes del ministerio público a Europa Press este miércoles.

Para los menores para los que se ha interesado la libertad vigilada, Fiscalía ha solicitado medidas cautelares que incluyen la prohibición de asistir o aproximarse a menos de 1.000 metros de manifestaciones.

En el marco de los disturbios, en los que una treintena de establecimientos sufrieron daños o saqueos, fueron detenidas un total de 130 personas: 54 mayores de edad, que quedaron en libertad provisional con medidas cautelares, y 76 menores de edad.

El resto de menores detenidos, que están en libertad, seguirán compareciendo a razón de unos 8 diarios ante la Fiscalía de Menores, que les tomará declaración en presencia de sus progenitores o tutores legales.

VALORACIÓN

Posteriormente, serán valorados por un equipo técnico, que elaborará un informe con el que el ministerio fiscal decidirá qué medidas solicita.

En vista de una nueva convocatoria alentando a cometer nuevos altercados para el próximo sábado, 31 de octubre, la Fiscalía prevé reforzar los 3 juzgados de guardia de Barcelona --de adultos-- en caso de que reciban más de una veintena de atestados cada uno.