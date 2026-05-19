Fiscalía pide prisión eludible con fianza para Jonathan Andic tras declarar por la muerte de su padre

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell tras declarar ante la jueza - EUROPA PRESS

MARTORELL (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

Fiscalía ha solicitado prisión eludible con fianza de 1 millón de euros para Jonathan Andic, detenido este martes por un presunto delito de homicidio en el marco de la investigación de la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Lo ha pedido después de que Jonathan Andic declarase a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), que instruye la causa por la muerte del fundador de Mango, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

Jonathan Andic fue detenido este martes por la mañana y, antes de pasar por los juzgados, a los que llegó esposado con las manos en la espalda, fue trasladado a la Comisaría de los Mossos de Martorell.