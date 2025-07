Fiscalía valora la imputación de un exCasual citado como testigo por la muerte de Valentín Moreno

El testigo dice que no recuerda si recibió mensajes de la víctima reclamándole una deuda

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía valora solicitar la imputación de un exmiembro de Casuals --la organización criminal vinculada a los Boixos Nois--, como posible autor intelectual del asesinato de Valentín Moreno, el conocido como 'asesino de la Vila Olímpica', el 18 de noviembre de 2021 en Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

El fiscal se ha negado a interrogarlo en calidad de testigo "para preservar los derechos de defensa del señor, en la medida en que en el día de hoy se han podido hacer revelaciones que plantean al Ministerior Fiscal reabrir la investigación en su contra como posible autor intelectual" del crimen.

Así lo ha pronunciado el representante del ministerio público durante la segunda sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de Barcelona, después de que los hermanos de la víctima explicaran que el fallecido se reunió pocas horas antes de su muerte con este exmiembro de Casuals, apodado como 'Javidubi', para tratar un asunto de drogas.

En concreto, han asegurado que se reunió con 'Bubito' --ejecutado en noviembre de 2024 en Montgat (Barcelona)--, 'Javidubi' y un amigo del barrio relacionado también con el tráfico de drogas para hablar de una deuda derivada de un cargamento de droga que ascendía a entre 700.000 y un millón y medio de euros.

En la sala del jurado se ha reproducido un audio que Valentín Moreno envió a 'Javidubi' en el que lo acusaba de haberlo traicionado y le decía: "Tú no te vas a quedar con una cosa que yo me he ganado con cojones".

Otro de los hermanos del fallecido ha explicado que tras recibir el impacto de bala en la nuca, en el trayecto en ambulancia hasta el hospital, la víctima le dijo que "habían sido ellos", que se la habían jugado y que los mataran.

'JAVIDUBI' SE DESMARCA

'Javidubi', que ha declarado como testigo propuesto por la defensa del procesado al que la Fiscalía considera el enlace entre los sicarios y el autor intelectual, ha reconocido que tuvo "una amistad" con Valentín Moreno en el pasado, pero ha negado taxativamente conocer a los otros dos acusados.

El testigo negado que tuviera algún negocio con la víctima y ha asegurado que no recuerda "con exactitud" si poco antes del crimen recibió un mensaje de Valentín pidiéndole que le devolviera dinero y diciéndole que tenía un serio problema.

Tampoco recuerda si el fallecido lo acusó en esos audios de querer quedarse con algo que era suyo ni que lo advirtió de que iría a por él: "A mí Valentín no me debía nada ni yo le debía nada".