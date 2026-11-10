La flora acuática de lagos del Pirineo registra "variaciones" por el cambio climático, según un estudio

Lago de alta montaña del Pirineo - KIKE BALLESTEROS/CEAB-CSIC

GIRONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Centre d'Estudis Avançat de Blanes (CEAB-CSIC) ha revelado "variaciones significativas" en la flora acuática de los lagos del Pirineo Central y Oriental, que coinciden con alteraciones de la química del agua asociadas a procesos vinculados al cambio climático.

El estudio, publicado en la revista 'Freshwater Biology', ha comparado las plantas acuáticas presentes en una treintena de lagos remotos del Pirineo entre finales de los años 80 y la actualidad, siendo estos estanques de alta montaña uno de los ecosistemas más sensibles al cambio climático, informa este martes el CEAB-CSIC en un comunicado.

Su ubicación remota y la baja perturbación humana convierten estos lagos en centinelas ideales para detectar respuestas ecológicas sutiles a los cambios ambientales y factores como el aumento de la temperatura o la llegada de partículas transportadas por la atmósfera pueden modificar las características del agua.

El equipo ha comparado los datos obtenidos en las campañas de seguimiento de la vegetación acuática realizados los años 1987 y 1988 con nuevas muestras efectuadas entre 2019 y 2023 y ha analizado la evolución de la química del agua durante este mismo periodo.

El estudio se ha centrado en los macrófitos, las plantas que se pueden observar a simple vista, y ha identificado qué especies han aumentado su presencia y las que han retrocedido.

DIVERSIDAD ESTABLE

Los resultados han indicado que la diversidad de plantas acuáticas se ha mantenido relativamente estable, sin observarse una pérdida generalizada de especies ni una homogeneización de las comunidades, pero la composición de la flora "ha cambiado desde finales de los años 80".

El estudio señala que los lagos continúan teniendo un número similar de especies, pero las que predominan no son las mismas, y las transformaciones más evidentes se han producido en aquellos estanques donde algunos parámetros de la química, especialmente la alcalinidad, han superado determinados umbrales.

En estos casos, han aumentado las especies capaces de usar el bicarbonato disuelto en el agua como fuente de carbono, mientras que han retrocedido otras plantas más asociadas a aguas blandas y ácidas.

Según los investigadores, estos cambios están vinculados a procesos asociados al cambio climático, como un incremento del desgaste de las rocas y variaciones en las aportaciones derivadas de la deposición atmosférica.