Fluidra confirma el pago del segundo dividendo de 0,3 euros el 3 de diciembre

Archivo - Fachada de la sede de Fluidra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha confirmado que el próximo 3 de diciembre realizará el pago del segundo dividendo con cargo a resultados de 2024, por valor de 0,3 euros brutos por acción, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

El dividendo fue aprobado por la Junta General de Accionistas del pasado 7 de mayo, y el importe total es de 0,6 euros brutos por acción, a abonar en dos pagos, el primero el 2 de julio y el segundo el 3 de diciembre.

La empresa ha detallado que el último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto será el 28 de noviembre.