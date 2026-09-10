Fluidra obtiene una puntuación ESG de 79 sobre 100 en la evaluación de S&P, dos más que en 2025

Archivo - Sede de Fluidra - FLUIDRA - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fluidra, compañía dedicada al equipamiento y soluciones conectadas del sector de piscina y wellness, ha obtenido una puntuación ESG de 79 sobre 100 en la evaluación de S&P Global CSA correspondiente a 2026, dos puntos más que el año anterior.

"Esta nueva puntuación acerca a la compañía a cumplir su objetivo de alcanzar una calificación de 80 puntos antes de 2030 y la sitúa como líder en el sector de las piscinas", informa la empresa en un comunicado este jueves.

En gobernanza, Fluidra mejora cuatro puntos hasta alcanzar una valoración de 81, y destacan especialmente los resultados obtenidos en transparencia y reporting (100), ética empresarial (98) y gestión de la cadena de suministro (90).

Por otro lado, en la dimensión social, la compañía mejora cuatro puntos y alcanza una valoración de 80 sobre 100: destacan especialmente los resultados en derechos humanos (92), prácticas laborales (85), el máximo de la industria, y gestión del capital humano (78).

APUESTA POR EL TALENTO

Dentro de este último ámbito, Fluidra obtiene "la máxima calificación" en programas de desarrollo de empleados, un reconocimiento a su apuesta por el talento mediante iniciativas internas de desarrollo profesional, y en el ámbito medioambiental, mantiene la valoración de 75 obtenida en la edición anterior.

Su mejor resultado corresponde a energía, donde obtiene la máxima calificación (100), seguida de materias primas sostenibles (86) y estrategia climática (83), el criterio con mayor peso dentro de esta dimensión.