La FMC participará en el pacto por Rodalies porque ve "esencial la visión de los alcaldes"

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, reunida con el presidente de la FMC, David Bote, y otros cargos de Govern y la entidad - FMC

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha trasladado este viernes a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, que participará activamente en el pacto por Rodalies: "En este pacte Nacional es esencial la visión de los alcaldes y las alcaldesas".

Así se ha expresado el presidente de la FMC y alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, en un comunicado de la entidad tras una reunión con Paneque en la que también ha participado el secretario general de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal.

"La situación es crítica, la desinversión durante muchos años, sumada a las inclemencias climáticas, ha provocado una situación límite, lamentablemente con víctimas, en que miles de ciudadanos han estado afectados y que todavía no se ha resuelto", ha agregado Bote.

Es en este sentido que la entidad municipalista ha puesto en valor que "las medidas que han acompañado la gestión de esta crisis han sido favorables y han funcionado razonablemente bien" y ha pedido a la consellera que las inversiones aporten soluciones también al mundo rural.

"DECÁLOGO DE MEDIDAS CONSENSUADO"

La FMC ha explicado en el mismo comunicado que, en la reunión, el Govern ha mostrado disposición para trabajar junto a todos los actores implicados y ha propuesto aprobar un documento con medidas que aborden "la problemática ferroviaria de manera amplia, teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes como la financiación, tarifas, bonificación, gobernanza, plan de choque o red de mercancías", entre otras.

La entidad ha señalado que "este decálogo de medidas consensuado será el pistoletazo de salida de los trabajos de un Pacte Nacional de Transport" que desarrolle acuerdos y realice un seguimiento de la ejecución de las acciones y las medidas.