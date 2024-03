Foment y el Consulado de EEUU en Barcelona presentan las 20 emprendedoras de la beca 'Jump4Women'

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y el Consulado de Estados Unidos en Barcelona han presentado este viernes a las 20 emprendedoras seleccionadas para la beca 'Jump Startup for Women in Deeptech: Biotech and Healthtech' (Jump4Women).

Según un comunicado de la patronal, el programa busca reforzar el liderazgo femenino en sectores vitales para la competitividad económica del país.

Está orientado a empresas emergentes creadas en los últimos siete años, con actividades en Catalunya y con aspiraciones de entrar en el mercado norteamericano.