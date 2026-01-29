Foment y las empresas de la Anoia (Barcelona) analizan las necesidades empresariales de la comarca

Imagen de la reunión entre Foment y la Unió Empresarial de l'Anoia (Barcelona). - FOMENT

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el secretario general del Consell Territorial de la Pime, César Sánchez, se han reunido este jueves con el presidente de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), Joan Mateu, y la junta directiva de la entidad para analizar la situación económica y empresarial de la comarca barcelonesa.

Además, el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la patronal de la Anoia, ha servido también para compartir el diagnóstico sobre los principales retos del país y reforzar la colaboración de ambas entidades "en la defensa de los intereses empresariales y su competitividad", ha explicado Foment en un comunicado.

Entre los temas de la reunión, se ha destacado la diferencia entre la oferta y demanda de puestos de trabajo y la tasa de paro del territorio, de más de 6.000 personas, que el presidente de la UEA ha valorado como "la cifra más baja en los últimos 18 años".

Pese a ello, Mateu también ha puesto sobre la mesa "la urgencia de unir esfuerzos para batir estas cifras", ya que, ha recordado, la Anoia sigue siendo la comarca de la demarcación de Barcelona con una tasa de paro registrado más elevada.

Desde Foment, Sánchez Llibre ha destacado el trabajo de la patronal de conseguir hacer escuchar la voz de los empresarios ante las administraciones: "Somos un instrumento clave para defender la empresa", ha reiterado el presidente de la patronal en declaraciones recogidas en el comunicado.

LIBRO BLANCO DE L'ANOIA

La reunión también ha servido para manifestar algunos de los problemas que afronta la comarca y que la situación de Rodalies ha evidenciado, en sus palabras, como son las dificultades de conexión ferroviaria con Barcelona.

El presidente de la UEA ha defendido que "no puede ser que para ir a Barcelona en tren se tarde lo mismo que hace más de un siglo", a la vez que puesto de relevancia la falta de inversión también en las infraestructuras viarias como la A2.

El 'Llibre Blanc d'Infraestructures de l'Anoia', un texto elaborado por la patronal de la comarca y que recoge estas necesidades, está disponible en el 'Catàleg d'Infraestructures Bàsiques pendents d'executar a Catalunya' de la patronal catalana, explica el comunicado.