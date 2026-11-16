Foment incorpora a la firma de capital privado Miura Partners como nuevo socio

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el socio fundador y ceo de la compañía, Lluis Seguí, en Barcelona. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha incorporado a la firma de capital privado Miura Partners, especializada en el desarrollo y crecimiento de empresas medianas y familiares, como nuevo socio.

La entrada de Miura Partners se ha oficializado a través de un encuentro entre el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, y el socio fundador y ceo de la compañía, Lluis Seguí, informa la patronal en un comunicado este lunes.

Llibre ha afirmado que "Catalunya necesita empresas con más dimensión, capacidad de innovación y proyección internacional", y ha valorado la incorporación de Miura Partners como un activo para avanzar en dicha dirección.

Seguí, por su parte, ha destacado que formar parte de la patronal permite a la compañía "estar más cerca de las empresas catalanas y contribuir a generar nuevas oportunidades de crecimiento".

Miura Partners, que combina inversión de capital con una participación activa en el desarrollo de los negocios, ha realizado más de 130 inversiones desde su fundación y cuenta con una cartera de más de una veintena de empresas participadas, que generan una facturación conjunta de más de 2.700 millones de euros.