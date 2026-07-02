Foment incorpora como socio a la firma de asesoramiento legal y fiscal BDO Abogados

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el el presidente de BDO Abogados, Enrique Azorín. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha incorporado como nuevo socio a BDO Abogados, una firma especializada en servicios profesionales en los ámbitos legal, fiscal, financiero y de negocio, informa la patronal en un comunicado este jueves.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha explicado que la incorporación de BDO Abogados "aporta una visión experta sobre aspectos fundamentales para la competitividad empresarial", como la fiscalidad, la seguridad jurídica, el cumplimiento normativo y la eficiencia de las organizaciones.

Por su parte, el presidente de la firma, Enrique Azorín, ha destacado la importancia de trabajar de forma conjunta con las organizaciones empresariales para "generar un entorno más favorables para la actividad económica y la toma de decisiones de las empresas".