Foment del Treball apoya por unanimidad la candidatura de Garamendi para presidir la CEOE

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de Foment del Treball ha aprobado por unanimidad su apoyo a la candidatura de Antonio Garamendi para presidir la CEOE, informa este lunes en un comunicado.

La patronal catalana ha valorado el trabajo de Garamendi, que opta a la reelección, y de su equipo directivo, formado por algunos miembros de Foment.

Las elecciones se celebrarán el 1 de octubre en una asamblea general electoral, para las que Garamendi también ha recibido ya el apoyo de otras organizaciones como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).