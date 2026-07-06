Foment del Treball apoya por unanimidad la candidatura de Garamendi para presidir la CEOE

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Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 6 julio 2026 17:36
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   BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La junta directiva de Foment del Treball ha aprobado por unanimidad su apoyo a la candidatura de Antonio Garamendi para presidir la CEOE, informa este lunes en un comunicado.

   La patronal catalana ha valorado el trabajo de Garamendi, que opta a la reelección, y de su equipo directivo, formado por algunos miembros de Foment.

   Las elecciones se celebrarán el 1 de octubre en una asamblea general electoral, para las que Garamendi también ha recibido ya el apoyo de otras organizaciones como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

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