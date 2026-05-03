Las Fonts Bessones de Barcelona estarán fuera de servicio hasta junio para su impermeabilización

Las Fonts Bessones de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trabajos de impermeabilización de las Fonts Bessones de la plaza de Catalunya de Barcelona, que estarán fuera de servicio desde este lunes 4 de mayo hasta finales de junio.

Esta actuación tiene el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y evitar filtraciones de agua, informa el Ayuntamiento en un comunicado este domingo.

Los trabajos previstos, que requieren ejecutarse en seco, incluyen el vaciado de los vasos, el desmontaje de los elementos de las fuentes, el sellado de grietas, la renovación del pavimento interior y la aplicación de un tratamiento impermeabilizante integral.

Las fuentes están formadas por dos vasos simétricos y dos locales técnicos situados debajo de la plaza, a los que se accede desde el intercambiador de transporte.

En 2015 ya se llevó a cabo una reforma integral de las fuentes para mejorar su eficiencia y sistema de iluminación y, entre otras mejoras, se instaló un sistema de telecontrol para supervisar los elementos hidráulicos, sistemas de seguridad, consumos energéticos y la calidad del agua.