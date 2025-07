Forcadell, Bassa y los críticos de ERC cuestionan el acuerdo sobre financiación de la bilateral

Los candidatos de 'Nova Esquerra Nacional' aseguran que no es lo que la militancia refrendó

BARCELONA, 15 Jul.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la exconsellera Dolors Bassa, y otros miembros de ERC, entre los cuales los candidatos de 'Nova Esquerra Nacional' en el congreso del partido de finales de 2024, Xavier Godàs y Alba Camps, han cuestionado el acuerdo de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat sobre el modelo de financiación singular para Catalunya.

En sendos mensajes en 'X' recogidos por Europa Press, Forcadell ha tildado de "otra tomadura de pelo" los resultados de la comisión, mientras que Bassa ha asegurado que lo pactado entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa no se cumple con este acuerdo.

"Ni financiación singular, ni ordinalidad, ni bilateralidad, ni la llave de la caja. Ahora solo se habla de gestión", ha criticado.

CANDIDATURA ALTERNATIVA

El candidato alternativo a Oriol Junqueras a presidir ERC en el pasado congreso, Xavier Godàs, ha afirmado que el modelo de financiación ya no es tan singular y que tan solo habla de gestión de los tributos: "El acuerdo político inicial incluía también la recaudación, inspección, liquidación y disponibilidad de todos los impuestos", ha recordado.

Además, asegura que implica que se aplace "sine die la asunción del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC)" y la renuncia a un modelo singular a favor de uno multilateral.

Tanto él como la excandidata a la secretaría general, Alba Camps, han cuestionado que este sea el acuerdo que la militancia de ERC refrendó en la consulta a las bases el pasado agosto, referente al pacto de investidura de Illa.

"Esto no es lo que votó la militancia de ERC. Las reglas del juego no se cambian después de una consulta. Este debería ser el compromiso. Si no, vuelva a preguntar", ha expresado Camps.