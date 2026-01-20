El fotógrafo Julio Carbó expone en Alcanar (Tarragona) su visión del Sexenni de Morella

Archivo - Una de las retratadas en la exposición y el libro - JULIO CARBÓ - Archivo

TARRAGONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Julio Carbó acaba de inaugurar en el Teatre Auditori de Alcanar (Tarragona) su exposición 'Essència Sexennal', donde retrata, descontextualizados, a los principales personajes de la fiesta del Sexenni de su localidad natal, Morella (Castelló).

Son 36 retratos, junto con otros tantos textos manuscritos de quienes protagonizan cada retrato para explicar su interpretación de la fiesta, según informa el programa de la exposición.

El Sexenni es una fiesta que Morella celebra en honor a la Virgen de Vallivana del 17 al 27 de agosto cada seis años, y los habitantes la preparan un año antes adornando las calles.

VISITA GUIADA EL 8 DE FEBRERO

Julio Carbó hará una visita guiada a la exposición el domingo 8 de febrero a las 18.00, con entrada libre.

Esta exposición es la primera parte de un proyecto expositivo a partir del libro 'Essència Sexennal / De 6 en 6', impulsado por Carbó y el también fotógrafo morellano Miguel Ángel Troncho, con apoyo del Centre d'Estudis dels Ports.

UN LIBRO DE RETRATOS BENÉFICO

El libro reúne las imágenes de 'Essència Sexennal' de Carbó y el trabajo 'De 6 en 6' de Troncho, que se basa en retratos comparativos de los últimos 'sexennis'.

La Residència de la Tercera Edat de Morella recibirá todos los beneficios de la venta del libro.

Este es el cuarto libro de Carbó y el segundo de Troncho sobre esta misma fiesta: los de Carbó son 'Somni sexennal' (1995) y 'Aquell Sexenni de l'any 2000', además de la exposición mural 'Ànima sexennal' (2020); y el libro anterior de Troncho es 'Somnis de paper' (2013).