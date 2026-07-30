El fotoperiodista Kim Manresa, Premi Miravisions d'Honor 2026

El fotoperiodista Kim Manresa - EDITH CAMACHO/LA MIRA

LLEIDA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fotoperiodista barcelonés Kim Manresa recibirá el Premi Miravisions d'Honor 2026 en el marco de las 7 Jornadas Miravisions de fotoperiodismo que organiza 'La Mira' del 23 al 25 de octubre en Juneda (Lleida).

Ha sido reconocido por su "labor comprometida con los problemas sociales y los derechos humanos", con trabajos dedicados a los niños esclavos y a la ablación genital femenina, informa 'La Mira' en un comunicado.

Las jornadas Miravisions contará con una exposición de Kim Manresa con una muestra de su trabajo periodística y tendrán al fotoperiodista italoamericano Alessandro Cosmelli como invitado internacional.