Francesc Puigpelat, ganador del Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana 2026

Puigpelat recogiendo el premio en 2018. - TIANA NEGRA

(EMBARGAT FINS LES 21 HORES)

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El escritor Francesc Puigpelat ha ganado el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana 2026 con la obra 'El pintor d'aquarel·les', informa el festival Tiana Negra en un comunicado este viernes.

La obra es una novela negra histórica que recrea, justo antes de la Gran Guerra, los años de juventud de Adolf Hitler, "el cual intentó ser un prestigioso pintor antes de convertirse en el dictador más criminal de la historia".

Se trata de la segunda vez que Puigpelat gana el galardón, ya que en 2018 ya lo consiguió, y lo ha recibido durante la inauguración de la 14 edición del festival de novela negra en catalán que se celebra en Tiana (Barcelona) este viernes y sábado.