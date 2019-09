Free Now destinará 30 millones en personal en cinco años en su centro de Barcelona

Publicado 26/09/2019 15:12:09 CET

El director general de Free Now en España, Jaime Rodríguez. EUROPA PRESS

Contratará 50 empleados más en sus oficinas de la capital catalana para alcanzar los 150 en 2020

La aplicación de movilidad Free Now, anteriormente mytaxi, prevé destinar 30 millones en gastos de personal en cinco años en su centro tecnológico de Barcelona.

Lo ha explicado este jueves en rueda de prensa la directora de personal de Free Now Europa, Alex Balsells, acompañada por el director general de Free Now en España, Jaime Rodríguez, y el director de tecnología de Free Now Europa, Jan Ramm.

Balsells ha detallado que la plataforma de movilidad, que ofrece desplazamientos en taxi a través de una aplicación y cuenta con 18.000 taxistas en España, prevé contratar a 50 trabajadores más en sus oficinas de Barcelona y llegar a los 150 en 2020 --actualmente hay 100 empleados--.

El centro de Barcelona es el primero de la plataforma fuera de Alemania, después de los de Hamburgo, donde se encuentra la sede central, y Berlín, que suman en total 250 trabajadores.

Free Now cuenta con un espacio de 1.400 metros cuadrados en sus oficinas en la Plaça Catalunya de Barcelona, donde se emplean a programadores tecnológicos y desarrolladores, aunque también hay otros servicios, como recursos humanos.

La plataforma de movilidad, que está respaldada por BMW y Daimler, ha escogido Barcelona, que es su segunda ciudad en actividad dentro de España, por su "fuerte" panorama de empresas emergentes y tecnológicas, y la existencia de un mercado que registra un crecimiento rápido y que no está saturado, ha explicado Ramm.

También han tenido en cuenta el talento de los profesionales que hay en la ciudad; su lealtad a la empresa en la que trabajan, que se traduce en que pasan más tiempo en ella si se compara con otros países; y que los taxistas son "muy exigentes" en mejorar el servicio que ofrecen.

Free Now opera en 100 ciudades de Europa y cuenta con 750 empleados en 68 países en 26 oficinas, y forma parte de un grupo de movilidad que también ofrece servicios de aparcamiento, carga y compartición de vehículos.