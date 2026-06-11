Frit Ravich presenta su hoja de ruta estratégica a Hereu

Momento de la visita - DAVID LOPEZ VILLALTA - FRIT RAVICH

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha visitado este jueves la sede de Frit Ravich, empresa que le ha presentado su hoja de ruta estratégica, informa la empresa en un comunicado este jueves.

Además, han compartido la visión de futuro de la empresa y los principales retos y oportunidades que afronta la industria alimentaria en un entorno cada vez más dinámico.

La compañía también le ha presentado los proyectos que impulsarán su desarrollo en los próximos años, entre los que destaca la construcción del nuevo centro productivo adyacente a las instalaciones actuales.

La visita ha permitido poner de relieve "la contribución de Frit Ravich al tejido industrial catalán y español", así como su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible, innovador y orientado a generar valor para las personas, los clientes, los consumidores y la sociedad.

Hereu ha visitado tanto las oficinas centrales de la empresa como su centro logístico, que permite gestionar la distribución de productos a todos los mercados en los que está presente.