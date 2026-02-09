'Frontera' de Judith Colell gana el Premi Gaudí a mejor película

La película 'Frontera' de Judith Colell gana el Gaudí a mejor película - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La película 'Frontera', de Judith Colell, se ha alzado con el Premi Gaudí a mejor película, en la gala que se celebra este domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Era una categoría en la que optaban 'Esmorza amb mi', de Iván Morales; 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, 'Molt lluny' de Gerard Oms y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera.
'Frontera' también se ha llevado el premio del público a mejor película, el de mejor vestuario y el de mejor actriz secundaria para Bruna Cusí.
La directora, también presidenta de la Acadèmia del Cinema Català y cuya película trata sobre las fronteras, ha dedicado el premio a todas aquellas que buscan refugio.
Ha abogado por que el cine "ayude a no girar la mirada" ante la situación actual.