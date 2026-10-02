Fuera de peligro los dos agentes de la Guardia Civil heridos en el tiroteo de Terrassa (Barcelona)

Archivo - Un coche de la Guardia Civil - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado que los dos agentes de la Benemérita heridos en el tiroteo de Terrassa (Barcelona) de este jueves por la noche están hospitalizados y "fuera de peligro", ha señalado en un comunicado este viernes.

Ha explicado que la pasada noche dos agentes del cuerpo que se encontraban realizando un servicio, detectaron en la Puerta de Barcelona de la AP-7 un vehículo que "les infundió sospechas" y, al intentar identificar a sus ocupantes, éstos huyeron intentando arrollarlos.

Tras determinar una posible ubicación del vehículo huido en el barrio de Can Parellada de Terrassa (Barcelona), al ser detectados por los ocupantes del coche (sobre las 22.30 horas) éstos han disparado contra ellos "repeliendo la agresión con sus armas reglamentarias".

Los dos agentes han resultado heridos, uno de ellos con cuatro impactos de bala y el otro con uno.

Uno de los agentes ha alertado a los servicios de emergencia sanitarios, mientras auxiliaba a su compañero, siendo evacuados en ambulancia, uno de ellos al hospital Taulí de Sabadell y otro a la Mútua de Terrassa (Barcelona), donde, "pese a la gravedad de las heridas, permanecen ingresados fuera de peligro".