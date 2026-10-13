Fundació Dalí y Salut Empordà (Girona) ofrecerán una experiencia inmersiva en dos hospitales

Usuario probando las gafas - FUNDACIÓ DALÍ - FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

GIRONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Salut Empordà (FSE) y la Fundació Gala-Salvador Dalí han firmado un convenio de colaboración para que el Hospital de Figueres (Girona) y el Hospital d'Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume incorporen gafas de realidad virtual que proporcionan una experiencia inmersiva, informan en un comunicado este martes.

Las gafas están pensadas para que pacientes de la Unidad de Diálisis y del Hospital de Día Oncológico y Médico del Hospital de Figueres y usuarios del HAI "puedan disfrutar de un paseo inmersivo" por el Teatre-Museu Dalí de Figueres, la Casa Salvador Dalí de Portlligat y el Castell Gala Dalí de Púbol.

El proyecto se llama 'Ulleres Viatgeres' y ha nacido a iniciativa de la asociación MésQueCiència, con el objetivo de acercar el patrimonio a personas que, "por razones de edad, movilidad u otras circunstancias, tienen dificultades para desplazarse físicamente a los equipamientos culturales".