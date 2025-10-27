Fundació Leitat, MútuaTerrassa y la Cámara de Terrassa (Barcelona) lanzan el programa RHIA-VO

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Leitat, la Fundació Recerca i Docència MútuaTerrassa, en colaboración con la Cámara de Terrassa (Barcelona), han lanzado el programa 'Reto Hospitalario de Inteligencia Artificial en el Vallès Occidental (RHIA-VO)', informan en un comunicado conjunto este lunes.

El objetivo del programa es impulsar la integración efectiva de soluciones de inteligencia artificial (IA) en entornos hospitalarios de la comarca.

La voluntad es resolver retos prioritarios identificados por profesionales y expertos sanitarios, y promoviendo la colaboración entre centros de salud, empresas emergentes y el ecosistema tecnológico.

La iniciativa se enmarca dentro el programa Xarxes territorials d'especialització tecnològica (RETECH) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene un presupuesto de 250.000 euros.

El impacto esperado debe "permitir mejoras tangibles en los procesos asistenciales, la eficiencia operativa y la satisfacción de pacientes y profesionales", así como la consolidación del Vallès Occidental como polo de innovación en salud digital.