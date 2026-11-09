Fundación La Caixa beca a 7.000 personas desde 1982 en su programa de posgrado en el extranjero

De izquierda a derecha: los becados, Jaime Díaz-Trechuelo, Amparo Jareño, y Jaime Bajo, durante la ceremonia de entrega de becas de posgrado en CaixaForum Madrid. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha becado a 7.000 personas para que realicen posgrados en el extranjero desde la puesta en marcha del programa en 1982, informa en un comunicado de este lunes.

Una de ellas es Jaime Bajo, que estudió un doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Valladolid y ahora cursa un máster de Matemáticas en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza).

Bajo apunta que desde pequeño "quería entender por qué se movían las cosas" y cómo podía predecirse el funcionamiento del universo, y que la física le ha dado intuición, mientras las matemáticas le aportan más bien rigor.

Actualmente estudia en Suiza la geometría simplética, que describe como "la forma más elegante de tratar, desde el punto de vista matemático, todas las teorías de la mecánica y la termodinámica, y de entender cómo se mueven las cosas".

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

Por su parte, Jaime Díaz-Trechuelo combinó las matemáticas con la estadística en la Universidad de Sevilla, y siguió con un máster en Matemáticas en la Universität Bonn de Alemania.

Apasionado desde pequeño por las matemáticas, fue un profesor de bachillerato que le recomendó complementarlas con la estadística, algo que hoy celebra haber hecho.

"De este doble grado sales ya con la especialidad en datos y en aprendizaje automático ('machine learning'), y con formación en inteligencia artificial. Esto te da un perfil muy bueno, demandado ahora por las empresas", asegura.

En Bonn, su trabajo se centra en sistemas formados por numerosos elementos aleatorias que interactúan entre sí, una investigación "eminentemente teórica" y con aplicaciones en la física que se utilizan también en modelos estadísticos y predictivos.

Díaz-Trechuelo apunta que al elegir su destino para el posgrado tuvo que considerar la posibilidad de compaginar trabajo y estudios, pero que conseguir la beca cambió por completo sus perspectivas: "Ahora tengo la tranquilidad y la seguridad de poder dedicar todo mi tiempo en exclusiva al máster".

MATEMÁTICAS Y FINANZAS

Una experiencia similar es la de Amparo Jareño, que estudió también Matemáticas y Estadísticas en Sevilla, que siguió con un máster en Matemáticas y Finanzas en el Imperial College de Londres (Reino Unido).

Jareño afirma que las matemáticas le daban "abstracción, estructura y rigor", mientras la estadística la mantenía cerca del mundo real para interpretar los datos, y le permitía entender la modelización de la economía.

La investigadora aspira a "contribuir a una toma de decisiones mejor informa y a una asignación más eficiente de los recursos económicos" con su trabajo, que se centra en modelos matemáticos que mejoran la gestión de riesgos, y en desarrollar soluciones financieras para la innovación digital.

Jareño, como Díaz-Trechuelo, destaca que la beca le ha permitido estudiar pese al coste económico de vivir en Londres: "He podido aprovechar todas las oportunidades que ofrecía el Imperial College y tomar decisiones pensando solo en mi formación y no tanto en la parte económica".