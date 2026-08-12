La Fundación La Caixa impulsa la contratación de 1.700 jóvenes vulnerables en Catalunya

Una usuaria del programa 'Incorpora' de la Fundación La Caixa trabajando en una zapatería - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha impulsado la contratación de 1.700 jóvenes vulnerables en Catalunya a lo largo del primer semestre de 2026.

En total, el programa 'Incorpora' ha permitido la inserción laboral de 6.300 personas en Catalunya en la primera mitad del año, cifra que asciende a más de 21.000 por lo que se refiere a las incorporaciones propiciadas en toda España en ese periodo, ha informado este miércoles la fundación en un comunicado.

La iniciativa cuenta con la colaboración de casi 10.000 empresas, más de 400 entidades sociales y más de 1.000 profesionales especializados en orientación e intermediación laboral.