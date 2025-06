Fundación La Caixa impulsa talleres y un glosario para concienciar sobre el edadismo

Se refiere a la discriminación por edad y se refleja a menudo en el uso inadecuado del lenguaje

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación La Caixa ha impulsado una iniciativa para concienciar a los mayores sobre el edadismo, generar reflexión y dar herramientas ante estas situaciones, como talleres y la publicación de un 'Glosario sobre edadismo' en Catalunya, ante el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el 15 de junio.

El término 'edadismo' se refiere a la discriminación por razón de edad, en especial de los mayores, y suele reflejarse en el uso inadecuado del lenguaje, informa la Fundación en un comunicado de este miércoles.

Está relacionado con la forma de entender el envejecimiento, con la forma en que las generaciones se interrelacionan y la forma en que se perpetúan estereotipos e ideas preconcebidas sobre los mayores.

PROCESO PARTICIPATIVO

El 'Glosario sobre edadismo' en catalán surge de un proceso participativo en centros de mayores de la Fundación en Catalunya y Baleares, así como mediante la campaña 'No soy tu abuelo', lanzada en redes en junio de 2024.

Entre las más de 400 expresiones y palabras recogidas se seleccionaron las 45 más representativas, que conforman el glosario con una enfoque propositivo "que habla sobre la dignidad de las personas y la defensa de la palabra con un contenido ético, con el fin de plantear una reflexión clara y cercana sobre el edadismo".

INFANTILIZACIÓN

El glosario señala que el edadismo se suele manifestar a través de la infantilización, que provoca que los no mayores mantengan una posición "de poder" ante los mayores al relacionarse con ellas.

Un ejemplo es el 'baby talk' o el 'elderspeak', un lenguaje que usa una entonación exagerada, un tono de voz alto o un registro sencillo.

Algunos ejemplos de expresiones edadistas que infantilizan incluyen el uso generalizado de diminutivos como 'viejito' y 'abuelito', y diminutivos de los nombres de la persona, además del uso de posesivos como 'nuestros mayores' o 'nuestros abuelos'.

DESPERSONALIZAR Y DESHUMANIZAR

La despersonalización consiste en no tener en cuenta la singularidad de cada persona mayor, sus necesidades y preferencias, y tratarlas a todas de manera homogénea, como 'los jubilados', 'los pensionistas', 'los viejos' y 'los abuelos'.

La deshumanización se produce cuando se pierde empatía en el trato con los mayores, no se potencia su autonomía, no se respeta su privacidad o no se permite que participen en las decisiones: en este caso, ejemplos son palabras como 'carca' y 'trasto'.

TALLER SOBRE EDADISMO

La Fundación La Caixa ha impulsado también un nuevo 'Taller sobre edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo', que se ofrecerá en los 205 centros propios y conveniados con las administraciones públicas de Catalunya.

El taller pretende dotar de herramientas a los mayores ante situaciones de edadismo y, a su vez, ser "agentes activos" en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario impulsando la labor del voluntariado.

Son dos sesiones participativas que combinan actividades y dinámicas de conversación y reflexión en un espacio "seguro" donde las personas mayores pueden compartir sus experiencias.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COMUNITARIA

El director del Programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa, David Velasco, ha afirmado que hay mayores que viven situaciones edadistas pero no son conscientes, y otras que sí lo saben pero no encuentran espacios para expresarse o no saben cómo actuar.

"Nuestra voluntad es escucharlas y propiciar la participación activa y comunitaria para facilitar herramientas que permitan reducir los estigmas y la discriminación", ha asegurado.

Para eso, la Fundación ha lanzado la acción 'Señalando el edadismo': a través de un experimento social y bajo la pregunta '¿hasta qué punto prejuzgamos por la edad?', trata de desmitificar la percepción preestablecida de una persona mayor.