Fundación La Caixa promueve la vacunación infantil contra la neumonía junto a empresas catalanas

Una madre con su hijo en brazos mientras un profesional le vacuna contra la neumonía - GAVI/2008/DOMINIC CHAVE

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación La Caixa y Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, impulsaron hace 18 años 'Vaccines4Children', una iniciativa que ha promovido la vacunación contra la neumonía de 2 millones de menores africanos en situación de vulnerabilidad y que cuenta con el apoyo de 1.982 empresas catalanas, 1.544 de Barcelona.

La neumonía sigue siendo la causa principal de mortalidad infantil por infección entre los niños menores de 5 años, aunque "puede evitarse con la vacunación", y cada 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Neumonía para concienciar sobre sus causas y recordar la importancia de la inmunización, informan en un comunicado este martes.

Las aportaciones de las empresas a esta alianza se han hecho a través de sus programas de responsabilidad social corporativa y, a nivel estatal, más de 8.600 empresas participan en un programa que ha ayudado a recaudar más de 100 millones de euros, que se han destinado a vacunar a más de 13 millones de niños.

'Vaccines4Children' es una iniciativa "pionera" en Europa por su modelo de colaboración filantrópica y de movilización de recursos privados y, en todo el proceso, la Fundación participa en el seguimiento del proyecto y el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que se unió en 2014 como socio estratégico, aporta su experiencia científica y académica.

Durante los últimos 7 años, los fondos conseguidos por la iniciativa han permitido financiar "íntegramente" los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y, en 2025, también se apoyó la vacunación contra la malaria de niños de este mismo país.

La Fundación La Caixa es el primer socio privado de la alianza desde 2008, ha renovado en 2026 su compromiso con la organización por decimoctavo año consecutivo y cuenta con el compromiso de los equipos de CaixaBank Empresas, CaixaBank Wealth Management y CaixaBank Corporate & Investment Banking, así como de toda su red de oficinas.