La Fundación Endesa abre la convocatoria para la próxima edición del proyecto educativo RetoTech

Archivo - Foto de archivo de una edición anterior del proyecto RetoTech, de Fundación Endesa - CARLOS HOYS/FUNDACIÓN ENDESA - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha abierto la convocatoria para la 11 edición de RetoTech, el proyecto educativo que busca promover el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM entre el alumnado de primaria y secundaria.

Con este proyecto, la fundación quiere reforzar su compromiso "con una educación innovadora y de calidad", al tiempo que quiere preparar a las nuevas generaciones para afrontar los retos del futuro, según ha informado este jueves en un comunicado.

Así, el plazo de inscripción para esta convocatoria ya está abierto y podrán presentarse candidaturas hasta el próximo 6 de octubre.

Podrán participar hasta 285 centros educativos de Catalunya, Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid, Islas Baleares y Canarias, así como del distrito de Lisboa (Portugal).

Las escuelas participantes tendrán que desarrollar durante el curso escolar 2025-2026 un proyecto tecnológico que resuelva problemas de su entorno, y al final del curso lo presentarán en un festival para optar a los distintos premios.

En los diez años de trayectoria del proyecto, en Catalunya han participado 170 centros educativos, más de 7.000 estudiantes y 600 profesores.