El programa 'Generación pro(f)e' de la Fundación Princesa de Girona - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

GIRONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha impulsado una nueva edición de 'Generación pro(f)e', un programa gratuito de formación y desarrollo profesional que tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de los jóvenes docentes, ampliar sus competencias y proporcionales herramientas para transformar la educación.

El programa se dirige a jóvenes docentes de entre 20 y 30 años residentes en España o Latinoamérica que se encuentran en las primeras etapas de su trayectoria profesional docente o que se estén preparando para iniciarla, como también a titulados en estudios vinculados al ejercicio de la profesión docente, informa este lunes la fundación en un comunicado.

La iniciativa, que se desarrolla con la colaboración de la Unesco, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultural y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), apuesta por "inspirar, preparar y activar" el talento joven docente.

El programa favorece el intercambio de conocimientos y experiencias entre jóvenes profesionales de diferentes realidades educativas de las dos orillas del Atlántico.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de diciembre y el programa combina formación virtual, experiencias de aprendizaje compartido y acompañamiento profesional: las personas que completan el itinerario y cumplan los requisitos podrán obtener una microcredencial universitaria de 3 créditos expedida por la UNIR.