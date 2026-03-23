La Fundación Seat Cupra dona 11 vehículos eléctricos a 4 centros sanitarios catalanes

La directora de la Fundación Seat Cupra, Patricia Such, en la entrega de vehículos - FUNDACIÓN SEAT CUPRA

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Seat Cupra ha donado siete Cupra Tavascan y cuatro Cupra Born para facilitar la atención fuera del ámbito clínico del Hospital Universitari de Bellvitge y el Hospital Universitari Vall d'Hebron, en Barcelona, y el Hospital Germans Trias i Pujol y la Fundació Institut Guttmann, en Badalona (Barcelona).

Forma parte de su proyecto 'Health on e-wheels', que pone la movilidad eléctrica al servicio de centros sanitarios en toda Catalunya, informa la firma automovilística en un comunicado este lunes.

La directora de la Fundación Seat Cupra, Patricia Such, se mostrado satisfecha por que instituciones sanitarias de prestigio reciben vehículos que "facilitarán la movilidad de sus profesionales y permitirán que la atención llegue a los hogares de quienes más lo necesitan".

Such ha participado en la entrega de los coches a los centros médicos en cuatro actos en las mismas sedes sanitarias, y que han contado con la presencia del director gerente del Institut Català de la Salut (ICS), el doctor Josep M. Pomar, y representantes de los cuatro centros.

Pomar ha destacado que estas donaciones permitirán reforzar la hospitalización a domicilio que ofrecen Bellvitge y Germans Trias i Pujol, así como la atención domiciliaria pediátrica de Vall d'Hebron.