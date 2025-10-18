El Futur Fest celebra su 4a edición en Girona con actividades y podcasts en directo en catalán

Podcast en directo No Cardis! de Can Putades con 31FAM. - FUTUR FEST / JORDI BORRÀS

El Futur Fest ha celebrado su 4a edición este sábado en la Plaça dels Mercaders de Girona con podcasts en directo, música y actividades, de la mano de creadores de contenido y comunicadores en catalán, informa la organización en un comunicado.

El festival es un punto de encuentro del talento digital en catalán y ha contado con podcasts como El Rodamón, con Júlia Cubarsí y Farners PeiHong; Sonades, con Dj Kzu; Cubates i Dracs, con Elisabet Aloy y Adrià Llagostera; L'Arrabassada, con Pol Solernou (Polyklin), y el No Cardis! de Can Putades con 31FAM.

Este evento se ha celebrado en el marco de la Catosfera 2025, que ha cerrado este fin de semana su 18a edición en Girona, con una programación que ha combinado reflexión tecnológica, divulgación, humor y entretenimiento.