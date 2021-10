La Future of Tourism World Summit empezará este martes en la Llotja de Mar de Barcelona

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cumbre mundial Future of Tourism World Summit se celebrará este martes y miércoles en la Llotja de Mar de Barcelona, en formato híbrido con aproximadamente un centenar de ponentes de unos 70 países, informan los organizadores.

Está impulsada y organizada por la Fundación Advanced Leadership (ALF), la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio Españolas y la United Nations World Tourism Organisation (OMT), con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

La inauguración irá a cargo de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto--que intervendrá de forma telemática--, tras lo cual se celebrará un debate de ministros de turismo y secretarios de Estado de una veintena de países.

El Future of Tourism World Summit pretende encontrar soluciones a los desafíos que plantea el turismo a nivel mundial tras la pandemia de coronavirus, desarrollar sistemas de colaboración y contribuir a la reactivación económica global del sector turístico.

Asistirán el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent; el secretario general de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), Zurab Pololikashvili; el presidente de la Fundación Incyde, José Luis Bonet; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la diputada de Turismo de la Diputación de Barcelona, Abigail Garrido, y el presidente de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde.

El congreso culminará con el 'Barcelona Call to Action for the Future of Tourism', un manifiesto que será según la organización un referente internacional para avanzar hacia un nuevo modelo de turismo más innovador, ético y sostenible.