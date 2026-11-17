Gerd Leonhard durante su conferencia. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futurista alemán Gerd Leonhard ha asegurado este viernes, frente al discurso de que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) tiene que avanzar a cualquier coste: "Rechazo la idea de que no tenemos elección".

En una conferencia en el marco del evento Metafuturo, organizado por Atresmedia en Barcelona, ha dicho que la noción de que "seremos nosotros o ellos", que defienden empresas como Palantir, solo tienen sentido en un campo de batalla.

"En Estados Unidos dicen: 'Tenemos que ser los primeros en la IA porque si no lo somos, otros lo usarán en contra nuestro'. ¿Os suena ese argumento? Oppenheimer, el Proyecto Manhattan", ha alertado, en referencia al desarrollo de la bomba atómica.

Ha insistido en desmentir la noción de que son inevitables los efectos negativos del desarrollo de la IA: "¿Tengo que aceptar las consecuencias malas solo porque tú tendrás una meta de salida a bolsa de dos trillones? ¿Las empresas privadas deben de llevar nuestro futuro?".

Para ilustrar el desajuste histórico y cultural, el futurista ha recordado la perspectiva de E.O. Wilson: "Tenemos un problema en la humanidad porque tenemos emociones paleolíticos, instituciones medievales y una tecnología como Dios".

RIESGOS Y BENEFICIOS

Leonhard ha contrapuesto algunas de las ventajas que ofrece el desarrollo de la IA --el descubrimiento de fármacos, por ejemplo-- a los riesgos relacionados con la inteligencia general, es decir, que vayan más allá de las capacidades humanas en la mayoría de tareas económicamente valiosas.

En esa línea, se ha referido a las previsiones sobre robótica avanzada, señalando que proyectos como los robots humanoides tendrán miles de millones de unidades en una década haciendo todo tipo de tareas prácticas, lo que representa "algo así como la ciencia ficción", pero que es realmente es un plan de negocios.

AUTOMEJORA RECURSIVA

En este contexto, ha mencionado los riesgos vinculados a la automejora recursiva y a los escenarios analizados por firmas del sector como Anthropic, que alertan sobre los riesgos catastróficos o existenciales si la inteligencia artificial supera con creces el control humano.

Frente a esta disyuntiva, ha recalcado que la clave no es la tecnología en sí misma, sino la política y la gobernanza; ha insistido en la premisa de que debe dominarse el rumbo para evitar que la humanidad quede supeditada a los intereses de las máquinas o de las grandes corporaciones.

Ha abogado por un optimismo fundamentado en la colaboración y en la preservación de los valores humanos, concluyendo que el futuro debe ser decidido mediante la soberanía de las personas y no dictado únicamente por la inercia tecnológica.

PAPEL "HUMANISTA"

Leonhard ha afirmado que en Europa predomina un enfoque "humanista", frente a la dinámica de otras superpotencias, que no debería quedar relegado a otros como los de Estados Unidos o China.

Además, ha proyectado un escenario donde la tecnología ofrecería una energía casi gratuita y sin peligro, y recursos ilimitados, lo que plantea la necesidad de mecanismos de "capital universal" o fondos públicos como los de Noruega o Alaska (Estados Unidos).

"Yo sigo siendo muy optimista porque la IA puede darnos una respuesta tecnológica a todos los problemas prácticos: energía, alimentación, transporte. Lo que tenemos que aprender es a cómo colaborar para aprovecharla, para aprovechar la tecnología y maximizar los beneficios que nos puede prestar", ha explicado.