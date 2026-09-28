El G8 empresarial catalán plantea a Sánchez e Illa los principales retos para impulsar la economía

(i-d) Sanfeliu (Barcelona Global), Puig de Travy (CEC), Garcia-Milà (Cercle d'Economia), Cañete (Pimec), Salvador Illa, Pedro Sánchez, Santacreu (Cámara de Barcelona), Mateu (Racc), Benet (Femcat), Carlos Prieto y Manuel de la Rocha - GENERALITAT

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones que forman parte del G8 empresarial catalán se han reunido este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a los que han planteado los principales retos actuales de la economía catalana y propuestas para impulsarla, han explicado en un comunicado conjunto.

Además de Sánchez e Illa han estado el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y el secretario general de Asuntos Económicos en Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

Por parte del G8 han participado el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà; el presidente de Pimec, Antoni Cañete; el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy; el presidente de Femcat, Tatxo Benet; el presidente del Racc, Josep Mateu, y el presidente de Barcelona Global, Josep Lluís Sanfeliu

Además de los retos y necesidades de la economía catalana, han presentado propuestas sobre financiación, infraestructuras, vivienda, migración, dimensión empresarial y otros factores relacionados con la competitividad empresarial.

Han explicado que el encuentro se enmarca en su voluntad de mantener un diálogo estable con las administraciones públicas, y que el objetivo es contribuir al debate sobre las decisiones estratégicas "para favorecer la competitividad, el crecimiento empresarial y el progreso económico y social de Catalunya".