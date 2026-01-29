Gallardo (Almirall) reclama que la UE cambie su política para el sector farmacéutico

La directora de Esade Alumni, Patricia Valentí; el presidente y ceo de Almirall, Carlos Gallardo, y el director del Institute for Healthcare Managemente de Esade, Manel Peiró. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente y ceo de Almirall, Carlos Gallardo, ha reclamado a la Unión Europea que cambie su política para el sector farmacéutica "para reaccionar" ante el declive que ha habido en los últimos años.

Lo ha dicho este jueves en una sesión de 'Matins Esade', junto a la directora de Esade Alumni, Patricia Valentí, y el director del Institute for Healthcare Management de Esade, Manel Peiró.

Gallardo ha asegurado que el sector está "muy preocupado" por la situación del sector, ya que ha explicado que Europa históricamente era, textualmente, la farmacia del mundo, algo que se ha ido erosionando en las últimas tres décadas.

Ha lamentado que la inversión en I+D ha bajado un 25% en los últimos 20 años en Europa, lo que lleva a un retroceso de los lanzamientos globales.

Además, ha afeado que a los 426 días de media que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tarda en aprobar un producto --por 244 de la FED estadounidense--, países como España suman otros 600 días, por lo que las empresas tienen unos seis años para recuperar la inversión antes de que se agote la patente.

HUB EUROPEO

El directivo ha reclamado que Europa escoja una ciudad para ubicar un hub de investigación que sea "superpotente, como Boston (Estados Unidos)", y no tener uno en cada país y, textualmente, fragmentarlo todo tanto como sea posible y crear ineficiencias tremendas.

Por otro lado, ha pedido que la Unión Europea deje de ver a la industria farmacéutica como "un centro de costes" y que pase a ser una industria estratégica para el futuro de la economía europea.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), Gallardo ha dicho que cree que transformará la industria farmacéutica y que es "fundamental abrazarla cuanto antes".

Ha explicado que Almirall está "invirtiendo fuerte" en esta tecnología y que ya cuenta con un equipo maduro que la utiliza y que da valor y resultados.

El directivo ha apuntado que la empresa tiene tres iniciativas estratégicas de IA y que ha priorizado y reforzado algunas de las 70 iniciativas que tenía que la usan.

Ha asegurado que la adopción de estas herramientas "es innegociable" para el futuro de la empresa por la mejora en la productividad que ofrece.