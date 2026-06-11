Ganyet (Mortensen) niega la existencia de la IA: "Es la suma de muchas inteligencias naturales"

El ceo de la agencia de transformación digital Mortensen, Josep Maria Ganyet, en la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) - EUROPA PRESS

Defiende integrarla al mundo laboral y abordar como los humanos y las máquinas se "reparten" el trabajo

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11 (EUROPA PRESS)

El ceo de la agencia de transformación digital Mortensen, Josep Maria Ganyet, ha abordado este jueves el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo, negando que sea una herramienta aislada de la actividad humana, porque "es la suma de muchas inteligencias naturales".

Lo ha hecho en la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta el viernes, y que reúne a empresarios del Pirineo y de Lleida.

Ha explicado que la IA se entrena, de forma voluntaria o involuntaria, con lo que se publica en Internet: "No es algo ajeno, que nos viene de fuera, que hemos hecho cuatro informáticos locos, sino que lo estamos construyendo entre todos. Por eso digo que la IA no existe, es muy natural: son todas vuestras interacciones en Internet, vuestros 'likes', las fotos que subís...".

Por este motivo, ha continuado Ganyet, la IA todavía incorpora sesgos (de género, raza, etcétera), ya que se alimenta y entrena del corpus existente, que es anglocéntrico y androcéntrico: "Si le pedimos por un directivo, ¿qué pasa? Que salen hombres blancos en corbata", ha puesto como ejemplo.

MÁS CARACTERÍSTICAS DE LAS QUE TIENE

Ganyet ha sostenido que en muchas ocasiones se atribuye a la IA muchas más características de las que tiene, por el simple hecho de que se la llama 'inteligencia', como ocurre a veces con los robots: "Les ponemos una cara y unos ojos a unos motores y sensores, y ya nos parece que es un humanoide".

Algo similar ocurre con la IA, y es que hay quien cree que ya puede relacionar ideas de la misma forma que lo hacen los humanos: "No es cierto", ha expresado Ganyet, puesto que una cosa es que haga cálculos y genere textos, como pueden hacer los humanos, pero no sigue los mismos procesos.

"No hace el mismo proceso que hacen los humanos, de la misma forma que un avión no vuela de la misma forma que una gaviota. Ambos vuelan, pero los procesos son muy diferentes", ha asegurado.

POCO VALOR AÑADIDO

Ganyet ha subrayado el papel que puede tener en el mundo laboral la IA: "El trabajo es una suma de tareas, algunas de las cuales son fácilmente automatizables, y que si lo hacemos bien y nos las sacamos de encima, tendremos más tiempo para hacer aquellas en las que nosotros aportamos y nos aportan valor, donde el factor humano es imprescindible".

En este sentido, ha comparado la visión occidental de los robots y la tecnología (con imágenes como Terminator) con la oriental (y lo ha ejemplificado con Doraemon), asegurando que es una cultura en que las máquinas conviven mejor con los humanos, y ha apostado por abordar cómo se "reparten" el trabajo los humanos y las máquinas.

Según él, hay muchos trabajos, especialmente los de poco valor añadido, que los hace mucho mejor una máquina, y que no debe ser un problema si es para sustituir funciones que no necesiten la visión humana: "El problema no es que las haga una máquina, el problema es si tenemos a una persona que está haciendo de máquina".