El secretario General de Vox, Ignacio Garriga - VOX

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha llamado a estar alerta y a movilizarse en las elecciones generales del 29 de noviembre: "No habrá trampa de la mafia que pueda frenar el sentido común y el deseo de cambio del pueblo español".

En un acto en Reus (Tarragona) este martes, ha considerado que estas elecciones son existenciales porque "ni los españoles ni España pueden soportar 4 años más del Partido Socialista", al que define como organización criminal.

Ha criticado la aprobación de decretos ley este martes por parte del Consejo de Ministros: "No te creemos, no queremos tus migajas que ahora intentas regalar o comprar a los españoles vía Consejo de Ministros", ha dicho en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha relacionado al Ejecutivo con la ruina y la miseria y le ha responsabilizado de que "ni con 2 salarios en una familia se puede pagar el alquiler, comprar lo que sea necesario el día 30 y encima pagar las extraescolares o el comedor".

"¿Por qué ahora a las puertas de unas elecciones generales dices que revalorizas las pensiones, que subes el salario mínimo interprofesional, que vas a subir los salarios de los funcionarios según el IPC?", y ha atribuido a Sánchez la subida de más de 140 impuestos.

INMIGRACIÓN

Sobre inmigración, ha asegurado que "aquí no cabe toda África y toda América", alegando que acoger a tanta gente colapsa la sanidad, la educación, los servicios públicos en general y el mercado de la vivienda.

"Luego vienen los políticos de turno y os dicen que no, cuando vas a la asistencia social, que tú te vayas el último porque ya le ha regalado vuestro dinero a los que acaban de llegar", ha añadido.