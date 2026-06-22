Garzón ve "previsible" medidas del CGPJ contra Peinado por comentarios a los escoltas de Begoña Gómez

Archivo - El exjuez Baltasar Garzón - JUAN BARBOSA

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjuez Baltasar Garzón considera que es "previsible" que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tome medidas disciplinarias contra el juez Juan Carlos Peinado por sus comentarios sobre los escoltas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por afirmar que los policías podrían ayudarla a fugarse de España.

"Esa argumentación es muy peligrosa y totalmente innecesaria e incluso podría significar, si se constata una intencionalidad específica, unas injurias que vienen previstas en el Código Penal", ha dicho en una entrevista de este lunes en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press para presentar su libro 'La democracia amenazada'.

Respecto a las medidas cautelares contra Gómez (tras ordenarse juicio oral con jurado contra ella y retirársele el pasaporte), el exmagistrado ha calificado estas de "innecesarias e inapropiadas" porque considera que la mujer de un presidente del Gobierno está vigilada y controlada.

Preguntado por si el juez Peinado ha prevaricado en este caso, ha criticado que se usen procedimientos "que van cambiando de un momento a otro buscando vericuetos por los cuales seguir avanzando cuando se cierran otras puertas" y ha recordado que una investigación penal debe ser garantista.

LAWFARE

Sobre si se produce 'lawfare' en España, ha afirmado que hay casos en que se instrumentaliza el uso del derecho, y ha citado casos como el del hermano del presidente Sánchez; el exfiscal general del Estado; la exlíder de Compromís, Mónica Oltra; los casos que han afectado a Podemos y el 'procés'.

"Veo en todos ellos una serie de elementos que exceden de esa buena y armónica administración de justicia en la que las garantías se ven, se perciben y, sin perjuicio de la gravedad de los hechos, se genera una confianza", ha dicho.

ZAPATERO

Preguntado por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta relación con el caso 'Plus Ultra', Garzón ha expresado que ve elementos probatorios "contaminados desde el inicio".

"Hemos oído el interrogatorio del juez Calama al expresidente del Gobierno. Hemos visto cómo se han producido hallazgos casuales, por ejemplo, respecto de las joyas. Pero analizar que se pida un tiempo para poder contestar no puede ser como un elemento en contra inculpatorio", ha dicho.

AZNAR

Ha expresado que si ser lobista es un delito, "entonces algún que otro expresidente anterior lo va a tener también bastante crudo".

Ha manifestado que el expresidente del Gobierno José María Aznar "se debería de contener" en sus declaraciones porque cree que incitar siempre en una dirección determinada a actuar es, según afirma, lo que más descrédito y desconfianza produce en la sociedad.