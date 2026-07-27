GCO gana 439,4 millones en el primer semestre, un 5,9% más

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BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupo Catalana Occidente (GCO) cerró el primer semestre con un beneficio de 439,4 millones de euros, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado este lunes.

La compañía alcanzó un volumen de negocio de 3.695,3 millones, un 7,9% interanual más, por la "buena evolución" de Occident y siguiendo la tendencia positiva de los últimos años.

En concreto, Occident obtuvo una facturación de 2.078,9 millones, un 9,1% más, y un beneficio de 184,1 millones, un 6%, y la empresa ha explicado que, a pesar del mayor impacto de los fenómenos climatológicos, el ratio combinado se situó en el 89,5% (+0,2 puntos porcentuales), en línea con el primer semestre de 2025.

Multirriesgos cerró el periodo con una facturación de 569,6 millones, un 9,4% más, y un resultado técnico de 57,4 millones, y el ratio combinado se situó en el 88,5% (+1,3 puntos porcentuales).

La empresa ha explicado que, a pesar de una mayor climatología adversa, el ratio combinado "refleja el buen comportamiento de la actividad, la mejora de la eficiencia y el control de la siniestralidad".

AUTOS Y ATRADIUS

En Autos, la facturación fue de 468,7 millones, un 6,9% más, y el resultado técnico después de gastos fue de 29,9 millones, un 26,9% más que en el semestre anterior, con un ratio combinado del 92,8% (-0,9 puntos porcentuales).

Por otro lado, Atradius obtuvo un beneficio de 226,3 millones, un 0,6% más, y el volumen de negocio fue de 1.370 millones, un 6,9% más, con un ratio combinado del 75,2% (+1,1 puntos porcentuales).

La directora general de Financiero y Riesgos de la empresa, Clara Gómez, ha asegurado que el grupo "cierra el primer semestre del año demostrando su sólida estrategia, que se ve nuevamente reflejada en un volumen de negocio y unos resultados que han seguido su senda de crecimiento".

PLAN ESTRATÉGICO

GCO ha explicado que, en el marco de su Plan Estratégico 2025-2027, ha seguido avanzando en sus principales prioridades estratégicas y ha renovado su plataforma digital e-cliente con el objetivo de "facilitar la gestión online de sus seguros y servicios, y ofrecer una experiencia más ágil, intuitiva y personalizada".

Además, ha abierto 12 nuevas oficinas y ha impulsado la renovación del Programa Emprendedores, del que forman parte 600 profesionales.

Por otro lado, ha ampliado su oferta de seguros con la propuesta Hogar doble protección, que combina seguro de hogar y alarma conectada con instalación gratuita y un precio fijo durante 3 años.

También se han lanzado dos nuevas emisiones de Ahorro Capital, ha renovado el seguro de salud Bienestar Sénior y ha lanzado el seguro Vida Sénior, y ha creado el nuevo 'Espacio Empresas by Occident', en el que organiza encuentros de "reflexión y aprendizaje"