La gemóloga Núria Ruiz afirma que la IA no sustituye "la sensibilidad" de una joya artesanal

Archivo - La gemóloga Núria Ruiz (2ª por la derecha arriba) con su equipo - STARPESTUDI-NUR ATELIER - Archivo

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gemóloga barcelonesa Núria Ruiz asegura que la impresión 3D y la inteligencia artificial (IA) han irrumpido con fuerza en el sector de la joyería, pero que estas tecnologías no sustituyen "la sensibilidad, la intención ni los acabados de una joya artesanal".

En una entrevista con Europa Press, la exvicepresidenta del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC), donde presidió la Comisión de la Escuela y Formación en la que contribuyó al crecimiento y consolidación de la Escuela JORGC, explica que Barcelona goza actualmente de un gran prestigio internacional, sobre todo entre la gente joven.

"Recuerdo que, hace unos años, cuando montaba mi estand en el Design Center de Las Vegas, nos recomendaron que no pusiéramos 'Spain', sino 'Barcelona', porque la joyería española se consideraba clásica, mientras que la marca Barcelona era sinónimo de diseño", afirma Ruiz, nacida en Barcelona en el seno de una familia de joyeros.

A los 19 años se graduó en Gemología por la Universitat de Barcelona y estudió Bellas Artes en la Escola Massana y La Llotja; en 1977, abrió su primera tienda, Cúbic; y en 1992, inauguró la Galería NURIA RUIZ, diseñada por el arquitecto Óscar Tusquets.

Catalunya, afirma, también goza de una buena imagen gracias a su diseño y su artesanía, y tiene "excelentes escuelas de joyería, como la del JORGC, que forma a buenos joyeros" y donde tuvo la ocasión de ver cómo se formaban artesanos de gran talento, que aprendían el oficio ante la astillera y eran premiados.

La contrapartida, indica Ruiz, "es que el coste de la mano de obra es elevado en Europa y existe una competencia muy fuerte por parte de productos de bajo coste procedentes de países como China, India o Taiwán".

La impresión 3D y la IA, asegura "han irrumpido con fuerza en el sector y pueden ser herramientas útiles y complementarias para el diseño y la producción, pero no sustituyen la sensibilidad, la intención ni los acabados de una joya artesanal elaborada con paciencia, cariño y oficio".

También se han multiplicado las copias: "Cuando creo una pieza nueva que considero innovadora, evito exponerla en el escaparate. Me han copiado mucho. Mi amigo Óscar Tusquets me tranquilizó en su momento asegurando que 'si te copian, es buena señal, el problema es cuando dejan de copiarte".

ARTE SOLIDARIO

Núria Ruiz ha inaugurado en Barcelona NUR Atelier de las Artes, dirigido a "personas sensibles al arte, al diseño y a la joyería de autor, que buscan piezas singulares con un significado especial" y decorado por Rafael Sunyer.

Un porcentaje de las ventas se destinará al Casal dels Infants, entidad que lucha contra la pobreza infantil en Catalunya, a través NUR-ART SOLIDARI, un proyecto que "fomenta la solidaridad entre el artista, la galería y el cliente".