La Generalitat adjudica las obras de mejora de 6,2 kilómetros de la L-512 en Lleida

Obras de mejora y acondicionamiento de 6,2 kilómetros de la L-512, en el Eix de Comiols - GOVERN

LLEIDA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha adjudicado las obras de mejora y acondicionamiento de 6,2 kilómetros de la carretera L-512 entre Pont d'Alentorn y Vall-llebrera (Lleida), en el Eix de Comiols, por un importe de casi 18 millones de euros sin IVA.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha destacado que el Eix de Comiols es el "acceso principal" al Pallars desde la Catalunya Central, la región metropolitana de Barcelona y el Camp de Tarragona, informa este domingo el Govern en un comunicado.

Las obras incluyen la mejora del trazado y la construcción de nuevos segmentos del vial; la construcción de un apartadero para una parada de bus y un paso de peatones en Vall-llebrera.

AMPLIACIÓN DE LA CALZADA

La calzada se ampliará hasta los 9 metros, con dos carriles de circulación de 3,5 metros y arcenes de un metro por lado, y también se mejorará la seguridad del viaducto sobre el río Segues.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 18 meses y se dividen en dos lotes: el primero, que corresponde a la obra civil, tiene un importe de 15,6 millones sin IVA, mientras que el importe del segundo lote asciende a los 681.045 euros sin IVA.